Em recuperação judicial, Lon Tour reabrirá as portas em novo endereço

A agência de viagens Lon Tour, investigada por suspeita de aplicar golpes em clientes, após fechar as portas em julho do ano passado e não cumprir os contratos de venda, voltará a funcionar nesta terça-feira (16), em novo endereço. De acordo com a empresa, os clientes que tiveram prejuízo e ainda tiverem de receber ressarcimento ou agendar viagens como forma de compensação serão atendidos a partir desta data, na sede localizada na Avenida T-9, no Jardim América.

A empresa está em recuperação judicial, concedida em 5 de outubro do ano passado, segundo a sócia-proprietária Giovanna Rodrigues. Desde então, continua ela, a Lon Tour está cumprindo o plano de recuperação, apresentado em dezembro, que inclui plano de ressarcimento.

“75% dos clientes foram ressarcidos através das faturas de cartão de crédito. Os demais vão ser ressarcidos conforme o plano, que diz que eles podem escolher também receber parte dos créditos em viagens futuras”, afirma a empresária, que explica que a opção estará à disposição a partir do primeiro dia de funcionamento, quando o atendimento voltará a ser presencial. “Muitos já foram agendados”, diz.

Responsável por instaurar processos administrativos em decorrência da infração da empresa ao Código de Defesa do Consumidor, o Procon Goiás afirma que, até o momento, 149 dos 179 processos instaurados já foram julgados e tiveram multa aplicada, conforme explica a gerente de Atendimento ao Consumidor do órgão, Rosânia Nunes. 30 ainda estão em andamento.

De acordo com Rosânia, o valor total das multas ultrapassa R$ 360 mil e outras empresas, parceiras da Lon Tour, também estão sob julgamento. A gerente diz, ainda, que 124 audiências de conciliação foram realizadas, com acordo em 81 delas. No entanto, continua ela, nenhuma teve a presença de representantes da agência de viagens e os acordos foram realizados com empresas administradoras de cartões de crédito e instituições bancárias.

Giovanna Rodrigues diz que não houve negociação feita de forma direta com o Procon Goiás pois os processos foram suspensos no momento em que o pedido de recuperação judicial foi acatando, tornando, assim, as negociações parte do processo de recuperação.

Investigação

Em agosto do ano passado, a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) concluiu inquérito em que comprovou má-fé dos empresários Rodrigo Rodrigues e Giovanna Rodrigues, indiciados por estelionato pela falta de transparência dos investigados com relação aos clientes, uma vez que os mesmos teriam consciência do comprometimento da saúde financeira da empresa e seguia negociando produtos, conforme afirmou o delegado Hebert Leonardo, da Delegacia Estadual de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon), à época. Na investigação, ficou comprovado o prejuízo de R$ 4 milhões.

Em depoimento à PC-GO, o casal, que está à frente da Lon Tour há 13 anos, alegou inexperiência com administração de empresas. Ambos responderam ao inquérito em liberdade e tiveram o pedido de prisão negado pela Justiça duas vezes.