Em nota, OVG esclarece polêmica sobre brinquedos distribuídos em projeto de Natal

Boneco e boneca com órgãos sexuais

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) realizou na tarde desta quinta-feira (14) uma entrevista coletiva para prestar informações e fazer esclarecimentos sobre os brinquedos que estão sendo distribuídos às crianças dos 246 municípios de Goiás no projeto Show de Natal, uma parceria da organização com o Governo de Goiás.

O diretor-geral da OVG, major Augusto, afirmou que está surpreso com a polêmica acerca dos brinquedos e que todos estão rigorosamente dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores e são encontrados com facilidade no mercado. Em 2016, segundo Augusto, os mesmos bonecos e bonecas foram distribuídos sem nenhuma polêmica.

Ainda de acordo com a organização, os presentes foram adquiridos após pesquisa de mercado.

POLÊMICA

O deputado federal Delegado Waldir (PR-GO), em uma postagem em seu perfil no Facebook, fez críticas aos brinquedos que estão sendo distribuídos pela OVG. Os bonecos reproduzem os órgãos genitais femininos e masculinos. Segundo o parlamentar, há o incentivo da "ideologia de gênero entre as crianças das famílias carentes" e que o texto de reclamação só foi feito por ele após receber mensagens de prefeitos e vereadores de municípios goianos que afirmaram estar constrangidos em entregar os brinquedos para as crianças.

Nas redes sociais, pais e mães também reclamaram sobre a distribuição dos bonecos e bonecas. Em uma foto, um pai da cidade de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF), mostra uma boneca vestida com camisa rosa e amarela e o órgão sexual masculino. "Você abre a boneca e tem batom, o nome da boneca está aqui, é menina, está de batom, mas aí, você vai tirar a roupa da boneca para dar para seu filho, sua filha, brincar. E olha só, tem cabimento um negócio desses?", protestou.