Em Jataí, Corpo de Bombeiros combate incêndio em residência

A cozinha de uma residência localizada no Setor Colinas, na cidade de Jataí, pegou fogo na madrugada deste domingo (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram no fogão e na geladeira. O telhado da cozinha ficou completamente destruído.

As chamas foram controladas e os moradores foram retirados do local. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros orientou que os donos da casa não ficassem no local durante a noite por causa do risco de intoxicação. A causa do incêndio ainda é desconhecida.