Em Itumbiara, oftalmologista diz que só opera cega de um olho 'quando quiser'

O médico oftalmologista Júlio César Leão, afirmou que vai operar ainda este ano a dona de casa Cirene de Souza, cega do olho direito por conta de um glaucoma, que espera em uma fila do Sistema Único de Saúde (SUS), em Itumbiara, para uma cirurgia de urgência para não perder a visão do olho esquerdo, ameaçada por uma catarata.

“Ela deve ser operada talvez até o final de novembro ou em meados de dezembro, a gente possa estar fazendo a cirurgia dela”, informou o profissional.

Anteriormente, na terça-feira (21), questionado pela TV Anhanguera sobre a demora do procedimento em sua clínica, o Instituto de Olhos de Itumbiara, ele disse que faria a operação no dia em que “ele quisesse” e também ofendeu a repórter da emissora. “Vocês ficam me aporrinhando, sabem que dia que eu vou operá-la? O dia que eu quiser. Sacou? Vai comer merda!” falou o médico.

Já por telefone, o oftalmologista negou a declaração e depois disse que iria operar Cirene, que conta com a ajuda do marido para se locomover. O homem sustenta a família com apenas um salário mínimo.

Mais 20 pessoas aguardam na fila de espera para o mesmo procedimento.