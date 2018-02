Em Goiânia, Cármen Lúcia participa de destruição de armas e reunião sobre o sistema prisional

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (STJ), ministra Cármen Lúcia, está em Goiânia para acompanha a destruição de 27 mil armas. Ela chegou por volta das 11h30 e seguiu para o Comando de Operação Especiais do Exército, no Jardim Guanabara. No Complexo foi realizada uma demonstração de como o armamento será destruído.

Na rápida solenidade foram utilizadas 3.249 armas, que em seguida serão enviadas para um forno siderúrgico. Em seguida, a magistrada participa de uma reunião institucional no Fórum Civil, no Park Lozandes sobre as medidas para sanar a crise do sistema prisional goiano.

Essa é a segunda visita de Cármen Lúcia a goiana no prazo de um mês. No dia 8 de janeiro, ela já havia se reunido com membros dos poderes Judiciário e Executivo de Goiás por conta da sequência de rebeliões e motins no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Na rebelião do primeiro dia do ano, 9 presos morreram e 14 ficaram feridos.

Antes de visitar a capital, a presidente do CNJ participou da entrega do novo presídio de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.