Em Goiás, quase 500 detentos deixam os presídios no saidão de fim de ano

Neste fim de ano, 479 detentos deixarão as unidades prisionais de Goiás. A saída temporária começa na próxima sexta-feira (22), com retorno previsto para até 5 de janeiro de 2018, e se aplica a reeducandos do regime aberto e semiaberto. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), todos os beneficiados pelo saidão de Natal e Réveillon deverão utilizar tornozeleira eletrônica.

Os detentos contemplados com a saída de Natal deixarão as unidades nesta sexta-feira (22) e devem retornar na próxima sexta-feira (29). Já os beneficiados com o saidão de Réveillon começam a deixar os presídios no dia 29 com retorno previsto para 5 de janeiro.

Segundo informações do TJ-GO, os selecionados atenderam aos requisitos previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, como comportamento adequado, cumprimento mínimo de um sexto da pena, para condenado primário, e um quarto quando é reincidente. Em relação ao benefício, a juíza Wanessa Rezende Fuso Brom, da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia explica que não se trata de um indulto de Natal, visto que a saída temporária é concedida após a análise de requisitos presentes em decretos despachados anualmente nesta época do ano pelo Presidente da República.

Indulto de Natal x Saída Temporária

A saída temporária em datas comemorativas, principalmente o Natal, na maioria das vezes é confundida com o Indulto de Natal, mas os benefícios são distintos.

No Indulto de Natal a condenação é perdoada e extinta. Ele é concedido a detentos com bom comportamento, que já está preso há um determinado tempo, ser paraplégico, tetraplégico, portador de cegueira completa, ser mãe de filhos menores de 14 anos e ter cumprido pelo menos dois quintos da pena em regime fechado ou semiaberto.

Já na saída, o detento deve retornar ao presídio dentro de um prazo estabelecido. Para receber o benefício, ele deve precisa cumprir a pena em regime semiaberto, possuir autorização para as saídas temporárias e realizar trabalho externo. O preso também já tem que ter recebido o benefício de uma saída especial nos 12 meses antecedentes.