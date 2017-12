Em formatura de alfabetização, menina de 6 anos escolhe irmão cadeirante para a valsa

A pequena Maria Clara de Lavor, de 6 anos, virou notícia no nordeste brasileiro após emocionar a todos os convidados em sua festa de formatura de alfabetização. A menina convidou o irmão Enzo, de 4 anos, que é cadeirante, para ser seu padrinho na formatura e, consequentemente, dar-lhe a honra de sua primeira valsa. “Ela falou que se não fosse ele, não iria participar”, contou a mãe da dupla, Débora Santos de Lavor, ao G1 do Ceará.

Enzo tem paralisia cerebral. Não fala e nem anda desde que nasceu. Mesmo assim, a cena dos dois irmãos rodopiando no salão foi a grande atração da formatura e emocionou a todos os convidados que participavam do “baile”. “A gente ficou emocionado com a simplicidade, com a concentração dela, porque não foi nada ensaiado. Roubou a cena de verdade, pois foi tudo com muita naturalidade. Ela disse que foi o dia mais feliz da vida dela", contou a mãe das crianças.

As crianças foram aplaudidas e a história hoje serve de inspiração para outras tantas famílias.

O caso aconteceu em Iguatu, no interior do Ceará.