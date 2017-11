Em ação no interior de Goiás, PF faz maior apreensão de maconha do ano

A Polícia Federal informou, nesta segunda-feira(13) que uma ação realizada em Posselândia, distrito de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, pode ter apreendido a maior quantidade de maconha durante todo o ano.

Em nota, a PF relatou que a carga estava na caçamba de um caminhão, encoberta por placas de grama. A droga começou a ser pesada por volta das 15h30. O delegado Kel Lúcio Souza, responsável pela operação, estima que o caminhão carreagava cerca de 5 toneladas.



Cinco suspeitos foram presos e levados para a Superintendência da PF em Brasília. Eles estavam em dois veículos e faziam, segundo a polícia, a função de batedores da droga. As investigações foram iniciadas em setembro, a partir de informações de uma fonte colaboradora.



Equipes da PF passaram a monitorar os deslocamentos da quadrilha, que acabou por se dirigir à cidade de Coronel Sapucai (MS) e, de lá, para Capitán Bado, no Paraguai, de onde partiu a droga.



A maconha seria entregue a um contato no Distrito Federal, de onde partiria para outras localidades. A ação policial se desenrolou por diversas cidades de Mato Grosso do Sul e Goiás e mobilizou várias equipes.



A PF informou que os agentes federais acompanharam todos os passos dos criminosos, a fim de conhecer o modo de atuação do grupo e definir o melhor momento para a realização das prisões.