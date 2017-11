Em 24 horas, PRF flagra mais de mil motoristas em excesso de velocidade em trecho da BR-060

Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou 1.111 motoristas em excesso de velocidade no trecho da BR-060, entre Anápolis e Brasília.

Desses flagrantes, mais de uma centena de condutores foram filmados com velocidades acima de 50% do valor permitido para o local.

A corporação informou que nestes casos o valor da multa chega a R$ 880,00 e o condutor poderá ter a sua CNH suspensa por um determinado período.

No mesmo período, foram aplicadas 350 notificações de multas por infrações diversas e 17 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia em Goiás. Ainda foram registrados sete acidentes com 11 pessoas feridas nas rodovias federais que passam por Goiás.