Em 15 dias, seis mulheres suspeitas de tráfico de drogas são presas em Goiatuba

Seis mulheres foram presas nos últimos 15 dias, em Goiatuba, na região sul do Estado. Elas são suspeitas de pertencerem a uma quadrilha de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, elas assumiram o tráfico depois que os companheiros foram presos, nos últimos meses. A polícia já tinha identificado a relação entre 10 homens, também da mesma quadrilha.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Patrick Carniel, a investigação teve início no começo do ano. “Os principais traficantes foram identificados e presos. Após as detenções as mulheres que auxiliavam assumiram o comando do tráfico”, contou.

A última foi presa na manhã desta terça-feira (5) com 1 kg de cocaína. Bianca Eterna Borges Santana, de 18 anos, foi detida em casa e disse que a droga é dela. No entanto, o companheiro da mulher está preso pelo mesmo crime, de tráfico de drogas. “Essa é a segunda prisão dela por tráfico”, informou Patrick.

Ainda de acordo com o delegado, a maioria das mulheres foi presa com cocaína e as investigações continuam. Mais de 100 prisões já foram realizadas somente neste ano, em Goiatuba. “Cerca de 80% dos crimes tem relação com o tráfico e crimes gerados pelo tráfico”, finalizou Patrick.

A polícia agora tem 30 dias para finalizar o inquérito, que vai estabelecer a relação entre os 16 envolvidos.