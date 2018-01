Durante vistoria, presos afirmam que agentes não dominam Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Detentos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, contaram a autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público que os agentes não têm controle sobre a cadeia.

A inspeção da unidade, programada para ser feita pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Gilberto Marques Filho, para atender solicitação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Carmem Lúcia, mobilizou dezenas de pessoas nesta quarta-feira (03), entre representantes da Polícia Militar (PM), do Ministério Público de Goiás, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), da Ordem dos Advogados do Brasil – seção de Goiás, e da Defensoria Pública de Goiás.

Durante a vistoria, juízes e promotores ouviram de presos que o controle da cadeia pertence a internos das alas B e C, as que entraram em choque e cometeram os assassinatos nesta semana, e que os agentes não conseguem dominar o local.

De acordo com o Estadão Conteúdo, o encontro foi encerrado com a sugestão de realização de uma força-tarefa para audiências de análise de processos de presos. Uma comissão com integrantes de Judiciário, MP e Defensoria acompanhará o caso.

Confira na íntegra a ata de inspeção no presídio:

“Na data de hoje, 03 de janeiro de 2018, no interior da Colônia Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, compareceram à inspeção da Unidade Prisional as seguintes autoridades: Des. Gilberto Marques Filho, Presidente do TJGO, Benedito Torres Neto, Procurador Geral da Justiça, Dra. Telma aparecida Alves, Coordenadora do GMFGO, Dra. Sirlei Martins da Costa, Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dr. Luciano Miranda Meireles, Promotor de Justiça, Dr. Rafael Mourthé Terra Santos, Defensor Público de Goiás, Dr. Roberto Serra da Silva Maia, Cel. Edson Costa Araújo, Superintendente Executivo da SEAP, Tenente Cel. Castilho, Superintendente da SEAP, Divino Lopes Pereira, Comandante-Geral da PMGO, tendo sido chamados e ouvidos os seguintes presos quanto aos fatos ocorridos no dia 01 de janeiro de 2018: (trecho retirado), todos presos na ala “c'”. Afirmaram que tudo corria bem e que não havia nada de anormal quando perceberem que a ala “c” estava sendo atacada por pedras que eram jogadas a partir da ala “b”. Logo vieram os tiros e os integrantes da ala “c” foram atacados aleatoriamente. Não sabem o motivo do ataque, mas reconhece que há disputas entre as duas alas. Não admitem a existência de facções. Afirmam que todos estão descontentes com a superlotação e com a demora na análise de processos, inclusive realização de audiências que demoram muito para acontecer. Ressaltam o problema da falta de água. A seguir, os presos foram retirados da sala e chamados os seguintes presos: (trecho retirado), todos integrantes da ala “d”. Confirmaram a tensão por causa da superpopulação, do problema de falta de água constante e da falta de energia. Reclamaram da demora na analise de processos e realização de audiência. Os três disseram que não tem advogados e que nunca tiveram acesso a defensoria pública. Afirmaram que somente na ala deles (ala “D”) não houve mortes. Tudo começou com a ala “a” atacando a ala “b”. Disseram que as duas alas disputam o comando da cadeia e que há duas facções por tras, mas não as nominaram. Pediram urgência na análise de suas situações. Ressaltaram que muitos fugiram de medo em razão dos tiros e ataques, mas que muitos querem cumprir pena. Insistiram no medo e contaram que sequer conseguem dormir, pois não fazem parte de disputas, mas temem ser atacados a qualquer momento. O Cel. Edson fez questão de perguntar sobre o tratamento dados aos presos e estes informaram que não há nada de anormal, mas que os agentes não conseguem dominar a cadeia, que é dominada por presos das alas “b” e “c”. O Presidente do TJGO contou que quando ele era juiz da execução penal ele ia semanalmente ao Presídio, ouvia 25 presos por semana e dava soluções em todos os casos, mas que antes era feita triagem de modo a facilitar o trabalho que chegava a ele. Reafirmou a necessidade de trabalho mais proximo do preso, a fim de dar-lhe resposta rápida. Sugeriu uma triagem de modo que a defensoria tenha acesso mais rápido aos casos emergenciais, possibilitando assim que seus pedidos sejam feitos com rapidez e logo apresentado ao magistrado. O Cel. Edson afirmou que é possível conseguir uma assistente social para agilizar tais procedimentos, já que a Defensoria Pública atende duas vezes por semana e em apenas um período, o que foi falado anteriormente pelo Defensor Público, embora o trabalho da defensoria esteja em dia quanto aos que a procuram. O presidente do TJ afirmou que tal triagem é fundamental, pois nem todos dependem de audiência e os pedidos podiam ser agilizados. A juíza auxiliar da CGJ, Sirlei, sugeriu uma força tarefa entre Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para realizar audiências, já que a juíza titular vem informando a longa pauta. O Procurador-Geral de Justiça disse apoiar a medida e solicitou ao Promotor Dr. Luciano para tomar as medidas necessárias por parte do MP. O representante da OAB afirmou sobre o grande número de presos que fugiu para escapar da morte, mas que pretende voltar a cumprir pena e o Cel. Edson afirmou que já fez pedido para liberação de cumprimento da pena por parte dos presos que apenas dormem no local, pelo prazo de 10 dias, mas apenas enquanto a situação se normalize e se apure os responsáveis. Foi criada uma comissão para discutir as sugestões ora apresentadas e marcada uma reunião para as 15 horas na sala de reuniões da CGJ. Foram designadas duas magistradas, Dra. Telma, Coordenadora do GMF, Dra. Sirlei, Juíza Auxiliar da Corregedoria, um defensor, Dr. Rafael e um membro da OAB, Dr. Roberto, além de um promotor de justiça, Dr.Luciano, coordenador do CAO criminal. A presente ata vai asssinada pelas pessoas acima nominadas, e que participaram da audiência com os presos, mas ademais delas compareceram ao local o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Walter Carlos Lemos, Desembargador Itamar Lima, Ouvidor do Tribunal Justiça, os quais também assinam esta ata.”