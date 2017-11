Durante decolagem em Goiânia, aves entram em turbina de avião e voo é cancelado

Os passageiros do voo JJ3461 da Latam, que faria o trajeto Goiânia-São Paulo (Congonhas), às 10h32 desta segunda-feira (20), levaram um susto durante a decolagem da aeronave no aeroporto Santa Genoveva.

De acordo com uma das passageiras, a jornalista Monica Torres, o avião estava cheio e já acelerando para decolar, quando teve um estouro do lado direito e freou bruscamente. "O comandante avisou que houve uma revoada de pássaros e algumas aves entraram na turbina do lado direito, o que impossibilitaria a decolagem, e por isso, tivemos que voltar ao terminal", explicou a jornalista.

Com os passageiros ainda na aeronave, os mecânicos avaliaram que o avião não poderia seguir viagem e os passageiros tiveram que sair da aeronave. Mais tarde no balcão da Latam, os funcionários disseram, de acordo com Monica, que as pessoas com destino final ao aeroporto de Congonhas e em conexão para o Rio de Janeiro, poderiam pegar um táxi, custeado pela Latam, e seguir para Brasília, para um voo que está previsto para sair às 17h40 de hoje.

Já os passageiros que fariam apenas conexão na capital paulista e seguiriam para Salvador e Belo Horizonte, devem continuar em Goiânia e serão colocados em voos de outras companhias.

A reportagem entrou em contato com a Latam em Goiânia, mas os funcionários não comentaram o assunto e pediram para ligar na assessoria de imprensa, que fica em São Paulo, porém, até o momento, ninguém atendeu a ligação.