Dupla usou CNH falsa de ex-ministro da Justiça para tentar aplicar golpe de R$ 6 milhões em Goiás

A dupla presa em flagrante ao tentar sacar R$ 6 milhões em ações em uma agência do Bradesco em Goiânia, na quinta-feira (25), utilizou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Um dos detidos se passou por investidor e abriu uma conta no banco com a intenção de retirar o valor. Os funcionários desconfiaram da ação e acionaram a polícia.

O documento falsificado é o novo modelo da CNH digital, que possui QR Code. Com exceção da foto, todas as outras informações são da vítima, um ex-ministro da Justiça que já ocupou vários cargos públicos, mora em Brasília, mas ainda não teve o nome divulgado.

Em depoimento, um dos suspeitos contou que possui contatos em corretoras de investimentos e por isso tem acesso a informações privilegiadas. A dupla será indiciada por uso de documento falso e tentativa de estelionato.