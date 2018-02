Um homem foi morto e outros dois foram baleados no Conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, região metropolitana, na noite desta terça-feira (6). A Polícia Militar informou que as vítimas foram atingidas por disparos efetuados por dois homens que estavam dentro de um carro prata. Eles fugiram em seguida.

Os feridos foram encaminhados em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Os suspeitos não foram identificados.