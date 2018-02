Dupla de ladrões de carros é presa no Jardim Atlântico, em Goiânia

Uma ação de uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (14) deteve um homem de 21 anos e uma mulher de 18 que estavam de posse de um Ford Ka na cor branca com registro de roubo da terça-feira (13). A dupla foi presa no Jardim Atlântico, na Região Sul de Goiânia. Um vídeo de câmeras de segurança divulgado pela PM mostra a ação do rapaz para obter o veículo, próximo à Avenida Rio Verde. Ele abordou a proprietária do carro que estava junto à sua mãe, que tem 77 anos, que estavam na calçada, após terem acabado de estacionar para entrarem em casa.

O rapaz estava com uma bolsa feminina vermelha, chega a tentar abrir o carro, mas não consegue e volta a abordar a proprietária, que lhe entrega as chaves. Ele entra no veículo sozinho, segundo mostra o vídeo, e arranca pela via. A dupla foi abordada na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia e estavam com o veículo. Durante a abordagem da PM, a dupla deu nomes diferentes e, por isso, ainda está sendo levantada a identidade de ambos, que foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), no Setor Rodoviário.