Dupla é presa suspeita de roubar 26 pneus de um caminhão na BR-364

Dois homens, de 26 e 43 anos, foram presos suspeitos de roubarem os 26 pneus de um caminhão na BR-364, próximo a Mineiros, no sudoeste goiano, na madrugada desta sexta-feira (8). A dupla, que já possui passagens por receptação e roubo em São Paulo e Bahia, foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando passava pelas imediações de Jataí.

Caminhoneiros denunciaram à PRF que um caminhão havia sido tomado de assalto por volta de meia-noite quando o motorista parou para descansar e que todos os pneus foram roubados, além de ferramentas e objetos pessoais do condutor.

De acordo com a PRF, cerca de duas horas depois, policiais que patrulhavam a BR-364 avistaram um Furgão com placas de São Paulo, com as características informadas na denúncia.

Em conversa com os dois ocupantes, os policiais notaram que as informações estavam desencontradas e decidiram fazer uma busca minuciosa no veículo. Na carroceria, os agentes encontraram ferramentas utilizadas para a retirada de pneus e equipamentos incompatíveis com o porte do veículo.

A vítima, que ficou sob a mira de armas de fogo enquanto os criminosos retiravam os pneus, confirmou à polícia que os equipamentos pertenciam ao seu veículo e reconheceu à dupla.

Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil de Jataí, que investiga onde os pneus roubados foram deixados.