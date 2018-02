Dupla é presa e adolescente apreendido suspeitos de matar homem e deixar mulher ferida em Goiânia

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, na noite deste domingo (25), no Jardim Primavera, em Goiânia. O trio é suspeito de assassinar um homem e deixar uma mulher ferida no Lago Verde, na Região Noroeste da capital. Imagens do circuito de câmeras mostram o trio e populares que estavam no local, um pesque-pague, fugindo após os tiros. A jovem foi encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o tenente Renyson Castanheira, após o crime a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que os suspeitos estariam em um churrasco em uma casa no Residencial Humaitá atirando para cima. Os policiais foram até o endereço e lá além dos suspeitos encontraram drogas, armas e o carro utilizado no crime. “Eles tentaram fugir, mas o cerco feito pela PM impediu”, explicou o militar.

Ainda de acordo com o tenente, o trio possui passagens pela polícia por roubo de veículos, receptação, homicídio e tráfico de drogas. Os suspeitos também, de acordo com a PM, são suspeitos de pelo menos 10 homicídios ocorridos na capital.

Eles foram encaminhados para à Central de Flagrantes.