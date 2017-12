Dupla é presa com quase 120 kg de maconha dentro de apartamento em Goiânia

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (1), com 120 tabletes de maconha, em um apartamento no Residencial Aquarius, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas dentro de um condomínio de prédios residenciais, uma equipe do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), foi até o local e encontrou um suspeito. No interior do apartamento dele, a corporação apreendeu 118,10 kg de maconha e duas munições de calibre.38.

Para os policiais, o homem disse que as munições eram de uma arma que estava com um homem apelidado de "gordim", no Residencial Itaipu. No local, a polícia abordou o outro suspeito, que estava com um revólver na cintura, com mais seis munições.

Os suspeitos e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.