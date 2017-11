Dupla é presa com mais de 250 kg de insumos para refino de cocaína em Goiânia

Duas mulheres foram presas com cerca de 250 kg de insumos utilizados no refino da cocaína no Parque Industrial João Brás, em Goiânia, e Parque das Camélias, em Goianira, região metropolitana da capital. Prejuízo do grupo é estimado em R$ 500 mil pela polícia.

Além das substâncias foram apreendidos cigarros contrabandeados e defensivos agrícolas proibidos no Brasil. A quantidade apreendida nesta operação pode chegar a triplicar a quantidade pura da cocaína. As detenções fazem parte de uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) que visa combater o tráfico de drogas no Estado.

Em entrevista à CBN Goiânia, o delegado adjunto da Denarc, Eduardo Gomes, contou que a delegacia estava acompanhando a movimentação de pequenos traficantes com o intuito de chegar até os responsáveis. “Nas investigações conseguimos identificar que o que estava acontecendo era uma associação, um tipo de consórcio, para trazer insumos e cocaína. Eles revezam os produtos”, explicou.

Eduardo afirmou que esta apreensão é só o início e que outras estão previstas. “O objetivo desta primeira ação era materializar o crime, provar que estão fazendo esse tipo de tráfico. Na segunda fase a intenção é tentar identificar todos os responsáveis pelas cargas e prendê-los junto com as mercadorias”, finalizou o delegado.