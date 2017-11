Dupla é presa com carro de luxo alugado que seria vendido em Goiânia

Atualizada às 10h42

Dois homens foram presos no Parque Amazônia, em Goiânia, com um Mercedes-Benz C180 alugado em Minas Gerais, que seria vendido por um preço abaixo do que vale no mercado. Segundo a Polícia Militar, eles deveriam pagar R$ 1.500 pela diária do veículo.

De acordo com a PM, através de uma ligação anônima, a corporação chegou até uma garagem no Parque Amazônia, onde estava um carro, guardado há mais de cinco dias.

No momento em que os policiais estavam no local, chegou um VW Gol com dois homens, mas quando eles perceberam a presença da PM, tentaram fugir, porém, foram presos. Durante a abordagem, a polícia encontrou com os suspeitos a chave do Mercedes-Benz C180, um smartphone Samsung Galaxy S8 prata, dois aparelhos Samsung J7, R$ 2.536,00 e vários cartões de crédito. Já dentro do Gol em que eles chegaram, estava a chave de um Audi A4, mas o carro não foi localizado.

A dupla foi levada para a Central de Flagrantes e presa por receptação.