Dupla é presa com 22 celulares após assalto em loja do Setor Bueno, em Goiânia

Dois homens foram presos na tarde deste sábado (27) após roubarem 22 celulares de uma loja de eletroeletrônicos da Avenida T-10, no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), com os suspeitos também foram encontradas correntes e alianças das vítimas que estavam no interior do comércio.

A PM disse que depois de ser informada do roubo, policiais se deslocaram até o local e visualizaram dois suspeitos saindo do interior do estabelecimento comercial em uma motocicleta.

A dupla foi abordada na contramão da esquina entre a Rua T-55 com a Avenida Mutirão. Os celulares roubados estavam dentro da mochila do condutor da motocicleta. O homem que pilotava o veículo também portava um revólver calibre 32. Os demais pertences das pessoas que estavam na loja foram encontrados com o garupa.

Posteriormente, as vítimas reconheceram os suspeitos e informaram que outras duas pessoas envolvidas no roubo conseguiram fugir. Os dois homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes.