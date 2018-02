Dupla é presa após roubar veículo em Aparecida de Goiânia

Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (1º) após roubarem um veículo no Setor Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia. Os suspeitos têm longo histórico criminal e, conforme a Polícia Militar, confessaram ter realizado outros assaltos na região.

Segundo a PM, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) iniciaram patrulhamento tático na região após o recebimento de informações de que um Ford Fiesta havia acabado de ser roubado. Logo os policiais encontraram o veículo no Setor Conde dos Arcos.

Foi realizada abordagem e constatado que no veículo estavam dois homens, ambos de 22 anos, com passagens por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Eles confessaram aos policiais terem praticado outros roubos naquela região e informaram que os objetos roubados estariam em uma residência naquele mesmo setor.

Os militares se deslocaram ao local indicado, onde foram encontrados aparelhos celulares que haviam sido levadas de vítimas de roubo. Eles também estavam de posse de uma motocicleta Yamaha YBR 125, de cor prata, que estava com numeração de chassi raspado. De acordo com a PM, o veículo havia sido utilizado no roubo do Ford Fiesta.

Os suspeitos foram conduzidos ao 1º DP de Aparecida de Goiânia e autuados por roubo.