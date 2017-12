Duas pessoas são presas por golpe do celular de gesso em Valparaíso

Duas pessoas foram presas suspeitas de aplicar o golpe do celular de gesso em Valparaíso de Goiás, na Região Leste do Estado, na tarde desta terça-feira (12). Segundo a Polícia Civil (PC), os detidos ofereciam telefones a preços acessíveis para atrair as vítimas. No momento de concluir a transação, elas apresentavam os aparelhos verdadeiros, mas entregavam aos compradores capas de celulares que cobriam peças feitas de gesso.

Assim que terminavam a negociação, as suspeitas fugiam antes que as vítimas se dessem conta da fraude. Após as prisões, elas foram autuadas por estelionato.