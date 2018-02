Duas pessoas ficam feridas em capotamento de quadriciclo durante trilha em Cocalzinho de Goiás

Dois ocupantes de um quadriciclo ficaram feridos após o veículo capotar, neste sábado (3), na zona rural de Cocalzinho de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros disse que as vítimas faziam uma trilha quando houve o acidente. Um dos ocupantes do quadriciclo sofreu uma fratura exposta no braço direito e a outra foi socorrida com ferimentos leves.

Os dois foram levados de helicóptero para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).