O Corpo de Bombeiro de Inhumas resgatou na tarde de hoje (28) duas vítimas em estado grave que estavam presas às ferragens após um acidente entre um carro e um caminhão na GO-070.

De acordo com testemunhas, o caminhão teria entrado na rodovia e colidiu com outros dois veículos pequenos. No total, seis pessoas ficaram feridas. As duas vítimas mais graves foram levadas para o HUGOL, enquanto as outras quatro foram transportas para a UPA de Inhumas.