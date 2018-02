Duas mortes são registradas em Aparecida de Goiânia na noite deste domingo

Dois homens foram mortos a tiros, na noite deste domingo (18), em setores diferentes em Aparecida de Goiânia. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) irá investigar os casos. No primeiro caso, um homem foi morto com um disparo no rosto na Rua Ronaldo de Carvalho, no Jardim Buriti Sereno.

No Residencial Garavelo Parque um homem, de 32 anos, que estava em um bar foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu. Os corpos foram recolhidos por equipes do Instituto Médico Legal (IML). A vítima do Residencial Garavelo Parque já foi liberada para sepultamento.