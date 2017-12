Dono de loja de açaí arranca orelha de ladrão durante assalto

O comerciante Carlos Martins, mordeu e arrancou a orelha de um dos suspeitos de assaltar sua loja de açaí, no bairro Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP).

O caso aconteceu por volta de 1h deste domingo (10), quando o empresário, que estava atrás do balcão de atendimento, foi rendido pelos assaltantes com um revólver e uma arma de choque.

Carlos já tinha entregado o dinheiro e uma joia para os assaltantes, mas um deles ameaçou a filha dele, de apenas 7 anos, e o comerciante e seu irmão reagiram para proteger a menina e a sobrinha, de 8 anos, que também estava no local.

"Eles falaram para entrarmos na cozinha e pediram dinheiro. Mostrei o caixa e minha filha e minha sobrinha estavam escondidas lá e gritaram. Eu e meu irmão demos socos nele, porque ele ia atirar na minha filha. Ele me deu um choque, me jogou para o chão, quando eu mordi e arranquei a orelha esquerda dele. Na hora a gente não pensa em nada, só na criança", explicou o dono da loja.

Quando eles estavam brigando, três vítimas se trancaram em um banheiro. O irmão do empresário foi baleado no braço e teve uma bala alojada nas costas. O homem está internado no Hospital de Base de Rio Preto, onde deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala. Ele não corre risco.

Os suspeitos fugiram com R$ 500 e uma pulseira de ouro, e ainda não foram localizados.

Depois do assalto, Carlos contou que vai mudar o horário de funcionamento do comércio, que foi inaugurado há menos de um ano. “Muda tudo. Jornada de trabalho vai ser outra. Minha esposa está em depressão e foi medicada. Vai ser difícil de conciliar as coisas agora”, afirmou.