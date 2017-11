Dono de distribuidora de combustíveis em Luziânia é preso suspeito de comprar petróleo furtado

O dono de uma distribuidora de combustíveis em Luziânia, Amaral Alves Pedro, foi preso na manhã de quarta-feira (22), suspeito de comprar petróleo furtado de dutos da Petrobras, no Rio de Janeiro. Ele foi preso durante a Operação Conexão Clandestina, que cumpriu 14 mandados de prisão em Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o empresário processava o produto e revendia para outras empresas. O delegado Danilo Martins acredita que a quadrilha tenha desviado 30 milhões de litros de petróleo apenas em 2017. Foram coletadas amostras de óleo e o resultado deve sair ainda nesta quinta-feira (23).

Amaral vai responder por receptação de produto roubado, mas de acordo com a defesa, ele é inocente e não faz parte da quadrilha.

O crime

Segundo as investigações feitas pelo Ministério Público fluminense e paulista, pelas polícias Civis dos estados, com o apoio do MP-GO e da polícia goiana, o petróleo era furtado dos dutos da Petrobras Transporte (Transpetro) mais acessíveis e instalados válvulas para fazer o desvio para os caminhões, que seguiam até as refinarias clandestinas. Em apenas um duto, foram localizados 180 furos.

As investigações começaram quando um caminhão carregado com petróleo cru foi apreendido após atolar em Magé (RJ). Dentro do veículo estava uma nota fiscal fria da empresa do líder da quadrilha, Gilberto Ravarola Corrêa, preso no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, foi encontrada uma mala no carro de Gilberto com ferramentas usadas para fazer as perfurações nos dutos. Já o irmão do líder, foi preso em uma casa de luxo na capital paulista. Um policial militar do Batalhão de Duque de Caxias (RJ), foi preso suspeito de ajudar Gilberto.

Os suspeitos negaram os crimes, mas foram denunciados por organização criminosa, furto qualificado, receptação e falsidade ideológica.