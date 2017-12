Dono de distribuidora de bebidas é sequestrado e roubado em Aparecida de Goiânia

O dono de uma distribuidora de bebidas no Setor Parque Real, em Aparecida de Goiânia, foi sequestrado e roubado na madrugada do sábado (30). Dois homens foram presos e um continua foragido. As informações são da Polícia Militar (PM).

Depois que o empresário fechou o estabelecimento comercial, três homens abordaram a vítima dentro do carro em que ela estava já no Setor Jardim das Esmeraldas. Um embarcou no banco da frente e os outros dois no banco de trás. Os bandidos ordenaram que o empresário desligasse o bloqueador veicular.

Durante todo o sequestro um dos assaltantes permaneceu com uma faca no pescoço do dono da distribuidora e ameaçou que iria matá-lo caso ele reagisse. Na sequência, a vítima foi atingida na cabeça e foi abandonada desacordada na zona rural de Hidrolândia, mais de 30 quilômetros de distância de Aparecida de Goiânia. Os assaltantes levaram o veículo do empresário, aproximadamente R$ 2 mil e um celular.

Outra pessoa que passava pelo local encontrou o comerciante em estado de choque e o ajudou a voltar para casa, informando os familiares da vítima, que já tinham registrado o desaparecimento no 1º Distrito Policial (1º DP) de Aparecida.

Os policiais militares foram informados do fato e começaram as buscas pelos suspeitos, até que encontraram dois homens dentro do veículo roubado no Setor Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia, que confessaram o crime e informaram a participação de outro assaltante. Eles levaram os policiais até a casa em que o homem estava, mas ele conseguiu fugir pulando os muros de trás da residência e continua foragido.

Em seguida, em novo contato, a vítima reconheceu os dois assaltantes presos e encaminhados ao 1º DP de Aparecida. Eles responderão por roubo qualificado, por restringir a liberdade da vítima.