O proprietário de uma loja de autopeças foi morto na tarde desta quinta-feira (28) no Setor na Vila Canaã, em Goiânia. A vítima, Sérgio Rodrigues da Silva, de 38 anos, foi atingido com dois disparos na cabeça dentro do próprio comércio.

A Polícia Militar (PM) informou que dois homens chegaram em uma moto e atiraram na testa da vítima, que estava sentada atrás do balcão. Depois da ação, a dupla conseguiu fugir. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação desse crime.