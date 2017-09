Dono de agência de casamentos suspeito de aplicar golpes em Goiânia presta depoimento

O dono da agência de decorações de casamentos, que responde pela empresa Charles Eventos, prestou depoimento na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), nesta quarta-feira (13). De acordo com o delegado Frederico Dias Maciel, o suspeito compareceu para ser ouvido acompanhado do advogado.

Ainda segundo o investigador, o dono da agência alegou que os clientes poderiam estar descontentes com os trabalhos dele, mas que nenhum contrato foi descumprido. O caso foi registrado na última segunda-feira (11), na Decon, por uma das vítimas, que teve um prejuízo de R$ 37,8 mil.

A reportagem tentou contato pelos telefones disponibilizados pela empresa em sua página nas redes sociais, contudo, as ligações não foram atendidas.

Procon

O Procon Goiás informou que tem recebido desde o dia 11 deste mês noivos que contrataram serviços para realização de festa de casamento das empresas: Charles Eventos Ltda – Me, Charles Eventos e Cerimonial – ME, Paulo Henrique Chavier Borges (Charles Eventos). Porém, eles não conseguem mais contato com os proprietários das empresas, uma vez que as ligações telefônicas não são mais atendidas e o dono não responde mais mensagens de celular ou e-mail.

Após tomar conhecimento do fato, o órgão constatou a existência de três CNPJs distintos registrados na Receita Federal, com situação cadastral ativa, sendo duas lojas no Setor Sul da capital e outro no Marista. Os fiscais do órgão compareceram nos endereços das empresas e verificaram que elas não estão mais funcionando no local e os imóveis estão vazios.

Já foram instaurados nove processos administrativos em desfavor das empresas, por infringência do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve descumprimento do contrato com a interrupção dos serviços de assessoria. Os noivos também estão sendo orientados a registrarem o registro de atendimento integrado (RAI), antigo Boletim de Ocorrência , na Decon, por haver indícios de crime.