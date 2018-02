Dona de casa é suspeita de matar marido a golpe de machado com ajuda de filho e ex

A Polícia Militar (PM) prendeu neste sábado (3) uma dona de casa de 44 anos que está sob suspeita de assassinar o próprio marido, Francisco das Chagas, de 41 anos. O caminhoneiro foi morto com um golpe de machado em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

O filho, de 27 anos, e o ex-companheiro, de 57, também foram presos. A polícia acredita que eles tiverem participação no crime, ajudando a jogar o corpo do homem em uma cisterna após o homicídio. A vítima foi encontrada ao fundo, enrolada em uma lona azul.

O caminhoneiro foi morto no dia 2 de dezembro do ano passado. O cabo Rafael Vitor, da PM, informou ao G1 Goiás que a polícia chegou até eles quando a mãe da vítima procurou pelo filho, mas a dona de casa foi incoerente ao explicar o desaparecimento de Francisco.

“Diante da contradição, ela foi questionada e acabou confessando que matou o homem durante uma briga. Deu uma machadada na cabeça dele, e quando viu que tinha morrido, colocou ele na garagem de casa e mais de 24h depois chamou o ex e o filho para, juntos, desovarem o corpo na cisterna de uma fazenda”, explicou o policial.

O motivo do crime, segundo a PM, teria sido um desentendimento quando ele chegou do trabalho, e ela acabou por atingí-lo com um machado. “Ela confessou que pegou o corpo, arrastou e colocou sentado em uma cadeira, enquanto pensava em como se ver livre", relatou o cabo Rafael.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, e o caso está sendo investigado pela delegacia da Polícia Civil de Nerópolis. As informações são do G1.