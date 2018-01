Domingo pode ser o dia mais quente de 2018 em Goiânia

A onda de calor voltou com tudo. Com a diminuição da nebulosidade e da chuva, o calor aumentou nessa semana em grande parte de Goiás e várias cidades estão registrando as mais altas temperaturas para 2018 até agora.

Em Goiânia, a máxima registrada neste ano foi de 34°C, na sexta-feira (19), superando o recorde anterior de 33,5°C registrado na quinta-feira (18), segundo o site ClimaTempo. A previsão é que na tarde deste domingo (21) as temperaturas cheguem aos 35ºC.

Além da capital goiana, as outras três capitais do Centro-Oeste poderão ter novos recordes de calor no fim de semana.

Na última sexta-feira, o Inmet divulgou um alerta para a baixa umidade relativa do ar em Goiás, que estava entre 30% e 20%.

De acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a madrugada do dia 20 de janeiro foi a mais abafada de 2018 até agora em Goiânia com 23ºC. O recorde anterior era de 22,7°C no dia 12 de janeiro.



Pode até chover em Goiânia na tarde ou na noite deste domingo, mas o sol não vai ficar escondido por muito tempo e o calor persiste.