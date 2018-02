Dois usuários do transporte coletivo são esfaqueados durante assalto em Goiânia

Duas pessoas foram esfaqueadas nessa segunda-feira (5), uma dentro do Terminal Bandeiras e outra dentro do ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia. Um homem de 36 anos e um adolescente de 14 anos foram assaltados e resistiram quando os criminosos pediram os aparelhos de telefone. Os assaltantes, então, revidaram com uso de uma faca.

Pela manhã, o registro foi feito no Terminal Bandeiras. A vítima, de 36 anos, informou à Polícia Militar que um rapaz pediu o celular e, ao negar, foi atingido no abdome. Ele passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e passa bem. O assaltante fugiu.

À tarde, um adolescente foi esfaqueado dentro do ônibus do Eixo Anhanguera, na Avenida Anhanguera, no Setor Oeste. O Corpo de Bombeiros disse que o jovem foi ferido na mão durante. A vítima foi socorrida no local e os criminosos também fugiram.

A reportagem entrou em contato com as empresas responsáveis pelo Eixo Anhanguera e pela administração das plataformas, Metrobus e RedeMob, mas eles aguardam a finalização das ocorrências para se pronunciarem sobre o assunto.