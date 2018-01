Dois policiais são indiciados por crime com morte de refém em Senador Canedo

Atualizada às 12h29

Dois integrantes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) foram indiciados pelo crime que resultou na morte de Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, no último dia 25 de novembro, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O soldado Paulo Márcio Tavares, de 29 anos, foi denunciado por homicídio doloso pelo óbito de Tiago e o segundo sargento Gilmar Alves dos Santos, de 39 anos, por fraude processual.

A conclusão do inquérito foi apresentada pelo delegado Matheus Noleto, titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) daquela cidade e responsável pela investigação, na manhã desta quarta-feira (3). Na ocasião do crime, o auxiliar de produção era feito refém por Marco Antônio Pereira de Brito, de 17 anos, que havia roubado o veículo da vítima em uma chácara, no mesmo dia, e que também morreu na ação.

Ao todo, quatro militares foram investigados. De acordo com o representante da PC-GO, a perícia concluiu que os dois tiros que mataram Tiago saíram da arma de Paulo Márcio Tavares. A vítima chegou a ser socorrida pelos próprios policiais, sendo colocada em uma viatura policial, na qual seria levada ao hospital. No entanto, morreu durante o caminho. O soldado, autor dos disparos, será indiciado por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de causar a morte.

O inquérito concluiu também que os tiros disparados de dentro para fora do veículo por Gilmar Alves dos Santos configuram fraude processual, devido à tentativa de simular um confronto. A perícia realizada constatou que os tiros disparados pelo sargento, com a arma do adolescente, do interior do carro. Segundo o perito criminal André Marçal de Carvalho, da Polícia Técnico-Científica, o fato também pôde ser comprovado pelas imagens de câmeras de segurança, posteriormente divulgadas e analisadas.

A investigação apontou que não há "indicativo de ajuste" entre os quatro militares para o cometimento de tal fraude, cabendo apenas ao sargento a responsabilidade e a denúncia por ela.

Não houve indiciamento pela morte do adolescente que mantinha Tiago como refém, pois, segundo o delegado Matheus Noleto, há a compreensão de que ele estava "em situação de iminente agressão aos policiais, que revidaram".

O sargento e o soldado, que tiveram a prisão temporária decretada em 30 de novembro do ano passado, continuam presos, mesmo após o término do período de 30 dias, expirado em 29 de dezembro, quando o inquérito foi finalizado e encaminhado ao Fórum de Senador Canedo. De acordo com o delegado, a manutenção da detenção ocorre devido a uma representação da Corregedoria da Polícia Militar.

Noleto afirma que não foi pedida a prorrogação da prisão temporária dos envolvidos ou a prisão preventiva dos mesmos, afirmando que tal decisão "cabe agora à Justiça".

Houve divergência entre informações sobre veículo, dizem policiais

De acordo com o delegado Matheus Noleto, do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), os militares afirmaram, em depoimento, que houve divergência entre as informações sobre o veículo obtidas via rádio e o que foi constatado na abordagem.

Segundo alegaram, teria sido informado o roubo de um carro do modelo Gol G5, branco. Porém, no local, se depararam com um Gol G4, da mesma cor. A partir disso, continua o representante da Polícia Civil de Goiás, eles teriam acreditado que se tratava de outra ocorrência.

Noleto, no entanto, diz não ter conseguido acesso às gravações do rádio, tampouco às das ligações que teriam sido feitas pela mulher de Tiago, Rowena Gonçalves, para informar o crime à Polícia Militar.