Dois operários morrem soterrados em obra de esgoto em Anápolis

Dois operários morreram soterrados enquanto trabalhavam em uma obra no bairro Vila Formosa, em Anápolis, no Centro do Estado. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (06).

De acordo com o Major Tiago Costa, do Corpo de Bombeiros, as vítimas construíam uma vala para a instalação de esgoto. O buraco já tinha 3 metros de profundidade e dois de largura quando a lateral desmoronou e soterrou os dois trabalhadores.

Os bombeiros foram acionados para auxiliar no socorro, mas as vítimas já estavam mortas quando foram retiradas da vala.