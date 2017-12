Dois homens são mortos a tiros no setor Lago Azul II, em Goianira

Dois homens morreram e um outro ficou ferido em uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (22) no setor Lago Azul II, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 18h, dois homens, que estavam em um carro, realizaram vários disparos contra as três vítimas e fugiram em seguida. Dos dois mortos, um não resistiu aos ferimentos no local e o outro chegou a ser encaminhado ao hospital municipal de Goianira, mas morreu na unidade de saúde. O terceiro atingido foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde recebe atendimento. A identificação das vítimas não foi repassada pela corporação.

Ainda de acordo com a PM, não há a confirmação da motivação do crime, mas a suspeita é a de que seja por dívidas com traficantes de drogas. A região onde o ataque foi realizado é conhecido ponto de tráfico no município.

Buscas estão sendo realizadas para encontrarem os autores dos disparos. Eles ainda não foram identificados.