Dois homens pagaram R$ 25 mil por ritual satânico com crianças no Sul do Brasil

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no esquartejamento de um menino de 8 e uma menina de 12 anos, em Novo Hamburgo (RS). A Polícia Civil acredita que dois homens pagaram R$ 25 mil ao líder de um templo satânico para o sacrifício das crianças.

Os corpos das vítimas foram encontrados em setembro de 2017, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Algumas partes das crianças foram localizadas dias depois, dentro de sacos plásticos, que estavam em caixas de papelão, deixados em um matagal.

Apesar dos exames de DNA, os menores não foram identificados no banco de dados e entre as possibilidades cogitadas pela polícia, a principal é que as vítimas podem ter sido trazidas ou compradas na Argentina.

Os suspeitos foram presos depois do Natal, durante uma operação policial, mas a informação só foi divulgada nesta semana. Entre os presos, está o líder da seita, que nega as acusações, mas confirma suas práticas satanistas, que já foram até documentadas em canais de TV. "Ele mesmo diz que viaja pelo mundo, por vários países do mundo fazendo esse trabalho, mas diz que sequer mata animais, diz que só pratica bruxaria", explica o delegado Moacir Fermino.

De acordo com o delegado, no templo satanista foi apreendido muito material que comprova o envolvimento dos suspeitos na morte e esquartejamento das crianças. "Provas contundentes", diz o delegado.

Moacir disse ainda que autoridades da Argentina já entraram em contato com a polícia para tentar identificar as crianças.