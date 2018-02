Dois homens morrem em ação da Rotam nas proximidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Dois homens morreram na noite desta quinta-feira (22) durante ação de policiais militares próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, no Setor Fazenda Gameleira, em Goiânia. A dupla estaria em um carro roubado e dado início a uma troca de tiros.

O major Durvalino Câmara, da Rotam, relata que os dois homens mortos transitavam pela BR-153, sentido Anápolis, em um Toyota Corolla. Eles eram acompanhados por outra dupla, que estava em um VW Gol. "As equipes que estavam em patrulhamento efetuaram a abordagem e conseguiram prender um dos indivíduos que estava no Gol. O outro tentou fugir a pé, mas foi detido também", diz.

Os ocupantes do Corolla, de acordo com o major, também tentaram escapar da abordagem e abandonaram o veículo às margens da BR-153. Quando as equipes se aproximaram, eles teriam dado início ao confronto e foram alvejados.

Os dois que foram atingidos morreram no local. Os demais foram encaminhados à Central de Flagrantes. Com eles foram apreendidos duas armas de fogo, os dois carros, cerca de cinco quilos de maconha e uma balança de precisão. Tendo em vista o caminho que os homens percorriam antes da abordagem, a suspeita da Polícia Militar é que o quarteto integrasse uma quadrilha de ladrões de carros que tinham por hábito vir a Capital praticar os crimes e, depois, levar os veículos roubados para Anápolis.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência deve ser encaminhada ainda nesta sexta-feira (23) para que a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) faça as apurações necessárias.