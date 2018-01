Dois goianos presos por desvio de medicamentos de alto custo

Foto mostra dinheiro apreendido em operação do MP-SP com apoio de outros estados

Atualizada às 20h39 - 31/01/2018

Dois empresários goianos foram presos na madrugada desta quarta-feira (31), suspeitos de participarem de esquema de desvio e venda ilegal de medicamentos de alto custo para clínicas, hospitais e outros estabelecimentos de saúde que movimentou, no total, R$ 16,5 milhões.

Os dois são apontados como responsáveis por conseguir os remédios em Goiás e os enviar para um grupo que atuava em São Paulo. Outras sete pessoas também foram presas na segunda fase da Operação Medlecy, que é coordenada pelo Ministério Público de São Paulo, mas com apoio do órgão em Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal.

Um dos empresários tem 33 anos e foi detido em Goiânia. Já o outro, de 36 anos, mora em Aparecida de Goiânia, mas atualmente mantém uma empresa em Senador Canedo, na Região Metropolitana da Capital. Os nomes não foram revelados pela polícia.

Durante a prisão, os agentes da Polícia Civil de Goiás que deram suporte à ação ainda apreenderam medicamentos de alto custo em uma empresa e em duas residências. Segundo informações do MP-GO, os agentes também encontraram R$ 8,4 mil em espécie dentro de uma capa de terno que estava dobrada.

Os empresários passaram, ainda na manhã desta quarta-feira, por exames no Instituto Médico Legal (IML) e por interrogatório no MP-GO. No início da tarde, foram levados para a Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia, e estão à disposição da Justiça de São Paulo. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. Todos os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa e crime contra a saúde pública.

Operação Medlecy

A primeira fase da Operação Medlecy ocorreu em abril de 2015 em Bauru, no interior paulista, e apurou a atuação do grupo criminoso. Na época, foram cumpridos 12 mandados de prisão. Oito pessoas continuam presas. A apuração criminal identificou que os criminosos conseguiam medicamentos de alto custo de origem ilícita, como furto, roubo e desvio de órgão público. Em seguida, por meio de empresas de fachada, vendiam esses medicamentos a clínicas e hospitais.

Após essa primeira investigação do Gaeco, a Corregedoria identificou que caixas dos medicamentos de alto custo recuperadas durante a operação inicialmente tinham sido vendidas à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para o tratamento de câncer. Pelos valores de aquisição, cada caixa custava cerca de R$ 8 mil. As transações eram feitas por meio de um escritório em Bauru. Segundo o Gaeco, os líderes do esquema atuavam neste local.

A investigação é do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado do Estado de São Paulo, do Ministério Público paulista. Os promotores de São Paulo afirmam que os medicamentos comercializados eram obtidos junto a pessoas físicas, e não perante distribuidoras regularmente autorizadas. Por isso, não estavam sujeitos à atividade do órgão fiscalizador, responsável pela qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, que muitas vezes precisam de armazenamento com controle de temperatura.

Por meio das vendas desses medicamentos a clínicas e hospitais, públicos e particulares, afirma o Gaeco, o esquema teve um faturamento total de R$ 16,5 milhões, sendo R$ 8.217.534,34 entre setembro de 2014 e outubro de 2015; e de R$ 8.294.888,87 entre novembro de 2015 e maio de 2016.