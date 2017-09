Dois caminhões e três carros se envolvem em acidente após ultrapassagem equivocada na BR-153

Ao tentar realizar uma ultrapassagem equivocada, um condutor provocou um acidente que envolveu dois caminhões e três carros na BR-153, em Campinorte, nesta quarta-feira (6). Duas vítimas chegaram a ficar presas às ferragens e depois foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uruaçu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo que seguia pela via não conseguiu completar a ultrapassagem e, para não colidir frontalmente com o veículo que seguia no sentido oposto, voltou para a pista antecipadamente e acabou sendo colidido na traseira pelo caminhão que ele tentava ultrapassar.

Com isso, o veículo foi jogado para a pista contrária e colidiu frontalmente com uma picape da Saneago, batendo ainda em outros dois veículos. Os dois ocupantes do carro da empresa estatal, que trabalham em Campinorte e seguiam para Uruaçu, ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu, sendo encaminhados para Uruaçu. Os demais ocupantes não tiveram ferimentos.