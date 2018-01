Divulgados os resultados dos processos seletivos da UEG

A Universidade Estadual de Goiás divulgou os resultados dos processos seletivos 2018/1. A lista com os aprovados foi disponibilizada na manhã desta quarta-feira no site do Núcleo de Seleção da UEG. As matrículas ocorrem de 15 a 17 de janeiro, nos campis para os quais foram aprovados. As aulas estão previstas para começar em 19 de fevereiro. Clique aqui e confira a lista dos aprovados.

Os processos seletivos ofertaram 5.275 vagas em 137 cursos, sendo 4.220 vagas para o vestibular e 1.055 para o SAS. De acordo com a instituição, uma vaga em cada um dos cursos foi destinada para os participantes do Processo Seletivo Especial, voltado para os refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil.