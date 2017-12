Diretora da FGV ministra palestra com o tema 'O Professor Protagonista' em Goiânia

Uma das maiores especialistas do mundo em políticas educacionais, Cláudia Costin, ministra palestra com o tema "O Professor Protagonista", a partir das 19h desta quinta-feira (14), no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, em Goiânia.

A palestra integra o Pensar, que antes era um congresso e agora está se transformando em uma plataforma de conhecimento a favor da educação, com novos formatos, novas propostas de interação e uma nova linguagem.

O evento é gratuito e basta confirmar a presença através do telefone (62) 3250-1075.

Serviço

Grupo Jaime Câmara

Endereço: Rua Thomas Edson, nº 400, Setor Serrinha, em Goiânia