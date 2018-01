Diretora é afastada após vazamento de vídeo com detentos cheirando cocaína no dia da rebelião em GO

Atualizada às 19h47 de 05/01/2017

Um vídeo que teria sido gravado na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, mostra detentos cheirando cocaína no dia em que houve a rebelião no último dia 1º. Na ocasião, nove presos morreram, 14 ficaram feridos e mais de 200 fugiram.

O diretor-geral de Administração Penitenciária (DGAP), coronel Edson Costa, disse que tomou conhecimento do vídeo hoje. Mais cedo a reportagem havia enviado a gravação para assessoria de imprensa da DGAP. Sem se estender, o coronel afirmou que uma série de medidas foram adotadas, dentre elas o afastamento imediato da diretora do Regime Semiaberto, Edleidy Pereira dos Santos Rodrigues. Um novo agente será designado para responder pela unidade enquanto durar a apuração dos fatos.

Questionado se o vídeo divulgado com exclusividade pelo O POPULAR foi filmado no dia da rebelião, disse: "acho que sim. Logicamente que tem que apurar". Entretanto, em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) cita que o fato ocorreu no dia 1º. A DGAP determinou que a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública apure o vídeo.

Confira na íntegra a nota divulgada pela DGAP:

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informa que tomou conhecimento do vídeo, supostamente gravado dentro da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no dia 1º/01/2018, onde reeducandos realizam atividades irregulares no interior da unidade.

Ao tomar conhecimento das imagens, o diretor-geral da DGAP, coronel Edson Costa Araújo, determinou a imediata abertura de sindicância para averiguar a veracidade dos fatos.

Determinou também que fosse elaborada uma Portaria adotando uma série de medidas, com o intuito de abolir quaisquer atividades não permitidas dentro dos presídios goianos. O documento deve ser publicado na próxima segunda-feira (8/1).