Diretor geral da Administração Penitenciária é nomeado

Na manhã desta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado da Segurança Pública, antiga Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), anunciou o coronel Edson Costa Araújo como titular da Diretoria Geral de Administração Penitenciária. A divulgação foi feita pela pasta em seu site após a publicação da nomeação no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOEGO).

Anteriormente, Araújo exercia o cargo de superintendente executivo da então SSPAP, do qual foi exonerado para assumir o novo posto, conforme demonstra a publicação no (DOEGO).

Além dele, Agnaldo Augusto da Cruz foi nomeado como diretor-geral adjunto da nova diretoria, recém-criada pelo governador Marconi Perillo após a rebelião ocorrida na Colônia Agroindustrial no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, na última segunda-feira (1º).

Outras alterações

Foram publicadas também no Diário Oficial do Estado de Goiás desta quinta-feira as alterações na estrutura básica e complementar da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), que a partir de agora receberá a denominação Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária passa a substituir a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) e, segundo a publicação, terá “autonomia administrativa, orçamentária e financeira e sem prejuízo de suas unidades estruturais”.