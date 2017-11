Diretor e supervisor do presídio de Anápolis são presos em operação do MP-GO

O diretor do presídio de Anápolis, Fábio de Oliveira, e o Supervisor de segurança, Ednaldo Monteiro, estão entre os presos na segunda fase da Operação Regalia deflagrada, na madrugada desta terça-feira (21), no município e em Goiânia.

Segundo as investigações os dois fazem parte de uma quadrilha que cobrava propinas para dar benefícios a alguns presos. As investigações começaram no ano passado após denúncias que dentro do presídio havia muitas regalias. Entre elas a existência de um motel e a entrada de celular facilitada mediante pagamento.

Na pratica criminosa, os celulares que eram pegos em revistas voltavam a circular dentro do presídio pelo mesmo preso. Segundo o promotor de Justiça que é coordenador do Grupo de Combate ao Crime Organização,Thiago Galindo, bastava pagar que o preso tinha o celular de volta.

Em entrevista à TV Anhanguera, o advogado de Fábio, Emílio Fernandes, afirmou que, ainda, desconhece as acusações e assim que tomar conhecimento irá se manifestar sobre o assunto. Outras nove pessoas, entre servidores, presos e seus familiares também foram detidos. O grupo é investigado por corrupção ativa e passiva.

Uma revista foi realizada nas celas do presídio. Mais de 100 celulares, armas, balanças de precisão, drogas e mais de R$ 30 mil em espécie foram apreendidos no local. Residências foram revistadas e objetos apreendidos. Os detidos e os itens foram levados para a sede do Ministério Público na capital. Segundo o MP, os agentes recebiam propina em troca de favores para os presos, como transferências e a saídas não permitidas.