Diretor de presídio em Crixás tem prisão preventiva decretada após pedido do MP-GO

O diretor da Unidade Prisional de Crixás, Thiago Alves Navarro Ribeiro, teve sua prisão preventiva decretada nesta sexta-feira (17) após pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Thiago está sendo denunciado por corrupção passiva e tortura-castigo, com a causa de aumento de pena por ter sido cometido por agente público.

No último mês de julho, ele recebeu vantagem indevida da mãe de um detento da penitenciária, que receberia um benefício chamado de "cela livre", que consiste em deixar o preso trabalhando fora da cela e transitando livremente nas dependências do estabelecimento prisional.

O caso

Em uma visita realizada pela mãe de um detento ao presídio, o diretor explicou que, para que seu filho se beneficiasse da "cela livre", ela deveria pagar R$ 6 mil. Thiago entregou para a mulher ainda um bilhete, escrito de próprio punho, com o número de sua conta pessoal, seu nome e o número de telefone pessoal.

Após o combinado ser cumprido, o diretor cedeu o benefício ao detento, sem que nenhum pedido fosse feito nos autos de sua execução penal. No entanto, dois meses depois, Thiago encontrou aparelhos de celular e porções de maconha em celas da unidade e os presos afirmaram que os objetos haviam sido passados por um detento com o benefício da "cela livre". O diretor agrediu o filho da mulher com um pedaço de madeira com golpes nas costas, pernas e na cintura.

Ao MP-GO, a mãe do presidiário entregou documentos comprobatórios dos depósitos para Thiago, além de diversos áudios com a voz do diretor do presídios fazendo ameaças veladas ao filho e à sua família.

Reincidência

Ainda de acordo com a denúncia, Thiago assumiu o cargo de diretor no presídio em Crixás após ter sido afastado judicialmente pelo juízo de Jaraguá, em decisão que o proibiu de exercer qualquer função pública no Centro de Inserção Social daquele município, em decorrência da prática de crimes contra a administração pública, incluindo corrupção passiva. Ele também está sendo investigado na delegacia de polícia da cidade, no Centro goiano.