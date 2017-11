Diretor de presídio em Catalão é acionado na Justiça por dar regalias e facilitar fuga de detento

O diretor afastado do Centro de Inserção Social de Catalão, Wendhel Ricardo Silva, foi acionado na Justiça nesta segunda-feira (20) por improbidade administrativa durante seu período de trabalho no presídio do município, no Sul goiano.

De acordo com a promotora Ariete Cristina Rodrigues Vale, Wendhel concedeu regalias ao detento Charles da Silva de Jesus, como uso do telefone livremente, trânsito ilimitado pelas ruas da cidade utilizando um veículo da unidade de reclusão, além da posse sem controle de dinheiro de origem desconhecida, bem como conversas com empresários do ramo da construção para obtenção de doações de materiais para o Centro.

Charles chegou a fugir da prisão com um veículo da penitenciária em novembro de 2016. Depoimentos coletados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) comprovaram ainda que vários servidores do local foram ludibriados para o facilitamento da fuga do detento.

Além de improbidade administrativa, a promotora fará o requerimento para o reparo de danos causados aos cofres do município, que somam R$ 1 milhão.