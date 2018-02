Diretor da cadeia de Aruanã e dois agentes são afastados por suspeita de agressão a presos

Atualizada em 12h23.

O diretor da cadeia pública de Aruanã e dois agentes estão afastados de suas funções por suspeita de agressões físicas e ameaças a presos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). De acordo com o MP, uma denúncia realizada através do Disque Direitos Humanos e uma carta assassinada por detentos relataram que os afastados teriam ameaçado e espancado os presos.

Ainda de acordo com o pedido, em uma visita de rotina do MP, os detentos pediram para falar com os integrantes da comissão e contaram que um preso, conhecido como “cela-livre”, extorquia, machucava outros encarcerados, traficava drogas, comercializava bebidas alcoólicas e incitava o estupro das reeducandas. Essas ações ocorriam nos plantões dos agentes afastados.

Na visita, quatro presos contaram que tinham sido agredidos no dia anterior. Os detentos passaram por exames de corpo de delito que comprovaram as lesões. Em seguida, os presos e uma reeducanda foram ouvidos por um promotor e reafirmaram que constantemente são agredidos pelo encarcerado conhecido como “cela-livre”.

O detento, segundo os encarcerados, agia a mando dos agentes e com o consentimento do diretor. Ele já teria entrado nas outras celas armado com faca e revólver.

Procurado, o presidente da Associação dos Agentes e Servidores do Estado de Goiás, Jorimar Bastos, informou que conhece os agentes afastados. “São pessoas boas, sem processos”, pontou. Jorimar afirmou ainda que a instituição irá acompanhar o caso e disponibilizar a assessoria jurídica necessária. “Não compactuamos com atitudes contrárias a lei”, finalizou.

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que os servidores foram afastados de suas funções assim que o órgão tomou conhecimento das denúncias. Ainda de acordo com a nota, Ortley Tavares Camargo Neto foi nomeado para assumir a direção do presídio desde o dia 1º de fevereiro último. Informa, ainda, que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos.