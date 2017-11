Direção já alertava sobre riscos na colônia penal

A fuga do traficante Sthephan de Souza Vieira, conhecido como BH, no dia 6 de novembro, da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, chegou a gerar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por facilitação de fuga contra o ex-diretor da unidade, Danilo Adorni, que foi substituído em seguida. No TCO consta como comunicante o superintenden...